Scudetto Inter | questura | 30mila tifosi nelle strade

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - daju29ro : RT @lnps_lt: Complimenti all’@inter per la vittoria dello scudetto 2020/2021. Cogliamo l’occasione per ricordare alla società di pagare gl… - MerliValeria : Perché i cittadini coscienziosi devono- giustamente- rispettare le regole per non aggravare il contagio, le morti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

Commenta per primo Un fiume di gente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade del centro di Milano per festeggiare la vittoria delloda parte dell'. Immagini di festa che stonano con il momento, con il mondo in piena lotta per sconfiggere il Covid, che da oltre anno, ogni giorno, si porta via qualcuno. U n party ...Il presidente dell', Steven Zhang, ha parlato dopo la conquista dello: ecco le dichiarazioni del numero uno nerazzurro Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ANSA.- "E' un momento ...Con diverse giornate di anticipo, l’Inter è campione d’Italia 2020-2021. Undici anni dopo l’ultima vittoria in campionato e dieci anni dopo l’ultimo trofeo (Mondiale per club), la bacheca già molto fo ..."È un momento emozionante, speciale per tutte le persone coinvolte in questo progetto e che sono state con noi in questo percorso. Grazie prima di tutto ai tifosi, a tutti ...