Real Madrid, ieri Varane uscito per un problema. In dubbio la sua presenza contro il Chelsea (Di domenica 2 maggio 2021) ieri Raphael Varane ha lasciato il campo all'intervallo nel match del Real Madrid contro l'Osasuna (vinto 2-0) per un fastidio alla gamba destra. Come riportano i giornali spagnoli, il difensore francese sosterrà oggi i test per verificare l'entità del porblema, intanto resta in dubbio per la sfida di mercoledì contro il Chelsea. ieri al suo posto è entrato Nacho, Zidane deve contare un altro infortunio dopo i tanti avuto in questa stagione. Sergio Ramos è appena rientrato e sarebbe rischioso schierarlo dal primo minuto contro il Chelsea.

