Pd, Letta: "Faremo alleanze con chi è più compatibile, come il M5s, ma mai con Salvini e Meloni. Nessuno può governare da solo" (Di domenica 2 maggio 2021) "Intesa con Giuseppe Conte? Noi sappiamo che dovremo fare alleanze, perché nel nostro sistema Nessuno può governare da solo. Costruiremo le alleanze con coloro che sono più compatibili col nostro programma. Posso dire subito che con Salvini e con la Meloni sarà impossibile costruire alcuna forma di compatibilità. Col M5s, avendo governato insieme, queste compatibilità le abbiamo già verificate e proveremo a portarle avanti". Sono le parole pronunciate ai microfoni de "Il caffè della domenica", su Radio24, dal segretario del Pd Enrico Letta che aggiunge: "Trovo divertente le diverse versioni dei quotidiani sul mio incontro con Giuseppe Conte. E sarà ancora così per molti mesi, questa storia delle alleanze sarà un continuo su e ..."

