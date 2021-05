Milan, faccia a faccia tra Donnarumma e i tifosi: il portiere se ne va in lacrime (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport e “Il Corriere della Sera“, alla vigilia del match Milan-Benevento ci sarebbe stato un duro confronto tra i tifosi rossoneri e il portiere Gianluigi Donnarumma. Gli ultras gli avrebbero infatti intimato di prendere una decisione in merito al rinnovo del contratto al più presto. In particolare, la richiesta sarebbe stata di decidere prima della prossima gara contro la Juventus, interessata al cartellino del portiere della Nazionale ed in lotta per i primi quattro posti. Il portiere, da ciò che si apprende, avrebbe lasciato il faccia a faccia in lacrime apparendo molto triste. L’assistito di Raiola ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ed il rinnovo tarda ad ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport e “Il Corriere della Sera“, alla vigilia del match-Benevento ci sarebbe stato un duro confronto tra irossoneri e ilGianluigi. Gli ultras gli avrebbero infatti intimato di prendere una decisione in merito al rinnovo del contratto al più presto. In particolare, la richiesta sarebbe stata di decidere prima della prossima gara contro la Juventus, interessata al cartellino deldella Nazionale ed in lotta per i primi quattro posti. Il, da ciò che si apprende, avrebbe lasciato ilinapparendo molto triste. L’assistito di Raiola ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ed il rinnovo tarda ad ...

