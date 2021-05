L’apprezzamento per l’arte aiuta i bambini piccoli a imparare a pensare e ad esprimere le idee (Di domenica 2 maggio 2021) Le lezioni di arte per gli studenti della scuola materna si stanno spostando oltre i colori con le dita verso i mondi di Van Gogh, di Leonardo da Vinci e di Rivera. Gli insegnanti di diversi istituti utilizzano opere d'arte classiche per ispirare alcuni degli studenti più giovani a osservare da vicino, pensare in modo critico e discutere con rispetto: tutti elementi chiave dell'approccio del cuore all'apprendimento. Guardare da vicino come una classe si accosta a un Picasso o un Cézanne e come i bambini di 4 e 5 anni stanno imparando ad osservare e tradurre i loro pensieri in linguaggio e ascoltare e rispondere a molteplici prospettive, emoziona sinceramente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) Le lezioni di arte per gli studenti della scuola materna si stanno spostando oltre i colori con le dita verso i mondi di Van Gogh, di Leonardo da Vinci e di Rivera. Gli insegnanti di diversi istituti utilizzano opere d'arte classiche per ispirare alcuni degli studenti più giovani a osservare da vicino,in modo critico e discutere con rispetto: tutti elementi chiave dell'approccio del cuore all'apprendimento. Guardare da vicino come una classe si accosta a un Picasso o un Cézanne e come idi 4 e 5 anni stanno imparando ad osservare e tradurre i loro pensieri in linguaggio e ascoltare e rispondere a molteplici prospettive, emoziona sinceramente. L'articolo .

