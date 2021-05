La polemica di Fedez contro la Lega e la Rai diventa un caso politico (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Neppure il ‘Covid' intacca uno dei must del converto del Primo maggio, la polemica politica, con il duello a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il rapper sempre più in versione ‘impegnata' Fedez. Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetriolo contro il Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito di Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censura dalla Rai. A rompere gli indugi, un pò come avvenuto altre volte in passato, un po' perché sapeva come sarebbe andata a finire, è stato Salvini che alle 17.30 del pomeriggio ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Il 'concertone' costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi ‘de sinistra' sarebbero fuori luogo". "È la Lega che è costata 49 milioni agli ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Neppure il ‘Covid' intacca uno dei must del converto del Primo maggio, lapolitica, con il duello a distanza tra il leader della, Matteo Salvini, e il rapper sempre più in versione ‘impegnata'. Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetrioloil Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito di Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censura dalla Rai. A rompere gli indugi, un pò come avvenuto altre volte in passato, un po' perché sapeva come sarebbe andata a finire, è stato Salvini che alle 17.30 del pomeriggio ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Il 'concertone' costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi ‘de sinistra' sarebbero fuori luogo". "È lache è costata 49 milioni agli ...

