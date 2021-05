Formazioni ufficiali Udinese-Juventus | Serie A 2020 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentaquattresima giornata della. Alla Dacia Arena i bianconeri di Pirlo vogliono i tre punti per non perdere terreno nella lotta alla qualificazione Champions, d’altro canto i friulani non possono ancora dirsi salvi, anche se vantano un margine saldo. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 2 maggio. Ecco le: Scuffet, Becao, Bonifazi, Nuytinck, Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen, Pereyra, Okaka.: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. SportFace.

LEBologna (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Fiorentina (3 - 5 - 2): ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi), VIA! Sta per iniziare la diretta di Sassuolo Atalanta : la Dea è ormai diventata talmente abituata all'aria della Champions League che ...La Juventus potrebbe approfittare dei pareggi di Napoli ed Atalanta per piazzarsi in seconda posizione, con la trasferta ad Udine contro una squadra ormai paga. Di seguito le formazioni ufficiali del.Serie A in campo per il 34° turno: al Mapei Stadium il Sassuolo riceve l'Atalanta. Tutto sul match, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.