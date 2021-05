FEDEZ CITA GLI “AFORISMI” DELLA LEGA IN DIRETTA TV | POI IL BOTTA E RISPOSTA CON RAI3

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 2 maggio 2021)accusa i vertici didi avergli chiesto di omettere nomi e partiti dal suo intervento sul palco del Concertone, la Rai controbatte smentendo pressioni e censure preventive. Ma il cantante non ci sta e, subito il suo discorso sul palco del concerto del Primo Maggio, ribatte su Twitter: «La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice diIlaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi». Pubblicando il videotelefonata, nel quale si sente la discussione molto accesa con i dirigenti di. Il tema dell’intervento disul palco del Concertone si è articolato in tre momenti: prima il rapper è tornato sulla polemica con la Rai, ...