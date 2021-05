Fascisti contro antifascisti | giornata di tensione a Dongo

Leggi su agi

(Di domenica 2 maggio 2021) AGI -anti. La memoria di Mussolini e quella della Resistenza. Si sono fronteggiati stamane a, nel Comasco. Saluti romani e camicie nere hanno reso il loro omaggio ai gerarchi fucilati dai partigiani nel 1945 e al loro duce. Erano in circa duecento, esponenti della variegata galassia dell'estrema destra, di Fronte nazionale e altri gruppi. Roma 1922? No, #2021. Vergogna italiana.#mussolinihttps://t.co/gGtceMkWlh — Paolo Berizzi (@PBerizzi) May 2, 2021 Dall'altra parte della barricata trecento partecipanti alla-manifestazione: studenti, Anpi, Cgil e partiti di sinistra che chiedevano che si fermasse questa la manifestazione perché "è apologia del fascismo". Divisi da un cordone di polizia e carabinieri. Ecco i ...