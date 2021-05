E’ morto Pieter Aspe | autore fiammingo di romanzi polizieschi

(Di domenica 2 maggio 2021) In Italia Fazi editore pubblica i suoi libri che hanno per protagonista il commissarioVan In

Lo scrittore belgaAspe, conosciuto per i suoi romanzi polizieschi con il commissarioVan In e il sostituto procuratore Hannelore Martens come protagonisti principali, èsabato 1 maggio in un ospedale di Bruges all'età di 68 anni. Da tempo soffriva di un cagionevole stato ...In Italia Fazi editore pubblica i suoi libri che hanno per protagonista il commissarioVan .