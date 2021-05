Domenica In, Alessandra Amoroso: “Per me Emma Marrone è casa” (Di domenica 2 maggio 2021) Alessandra Amoroso, ospite di Mara Venier nel consueto appuntamento di Domenica In, si è raccontata e ha cantato il suo “Sorriso grande” All’insegna del ballo con la complicità euforica di Ambra Angiolini, Alessandra Amoroso è entrata in studio per chiacchierare tra vita e carriera con Mara Venier. Dopo le prime battute, Alessandra Amoroso ha raccontato di aver vissuto la pandemia, almeno inizialmente, con molta fatica. “Il primo lockdown l’ho vissuto a Roma, da sola in compagnia solo del mio cane. E’ stata dura, ma ho imparato ad aiutarmi” ha spiegato la cantante salentina che ha aggiunto: “Avevo già iniziato a pensare a me perchè sono sempre stata altruista e non avevo mai provato ad esserci per me. Avevo capito che era arrivato il momento di farlo”. Inevitabile il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 maggio 2021), ospite di Mara Venier nel consueto appuntamento diIn, si è raccontata e ha cantato il suo “Sorriso grande” All’insegna del ballo con la complicità euforica di Ambra Angiolini,è entrata in studio per chiacchierare tra vita e carriera con Mara Venier. Dopo le prime battute,ha raccontato di aver vissuto la pandemia, almeno inizialmente, con molta fatica. “Il primo lockdown l’ho vissuto a Roma, da sola in compagnia solo del mio cane. E’ stata dura, ma ho imparato ad aiutarmi” ha spiegato la cantante salentina che ha aggiunto: “Avevo già iniziato a pensare a me perchè sono sempre stata altruista e non avevo mai provato ad esserci per me. Avevo capito che era arrivato il momento di farlo”. Inevitabile il ...

