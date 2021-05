De Roon | “Champions? Tutto nelle nostre mani”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 2 maggio 2021) Marten De, centrocampista dell’Atalanta, ai microfoni ufficiali del club, ha commentato il pareggio contro il Sassuolo. “In questo momento non si può sbagliare, quelli dietro corrono forte, poi c’è stata una partita particolare dove dopo 25’ è stato espulso Gollini, noi abbiamo tenuto bene nel primo tempo, ma sofferto nel secondo col rigore ma abbiamo reagito poi ababstanza bene, alla fine siamo delusi di non aver preso i 3 punti, col rigore potevamo vincere anche oggi”. Sulla lotta: “Siamo tutti vicini, siamo pari col Milan e anche con la Juve, poi Lazio e Napoli sono lì, siamo tutti vicini non si può sbagliare, dobbiamo vincerle tutte e stare molto attenti, ma ancora è”. FOTO: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.