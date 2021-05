Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova. Incolonnamento di 13 km tra Varazze e Genova #ANSA - giornaleradiofm : Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova: (ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Pomeriggio di grande disagio pe… - AngeloArecco : RT @AnsaLiguria: Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova. Incolonnamento di 13 km tra Varazze e Genova #ANSA - iconanews : Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova - AnsaLiguria : Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova. Incolonnamento di 13 km tra Varazze e Genova #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri autostrade

Pomeriggio di grande disagio per gli automobilisti, incolonnati sulleliguri a causa dei. In A10, la Genova - Ventimiglia, ci sono 13 km di coda tra Varazze e il capoluogo. E la situazione peggiora in A12, la Genova - Rosignano, dove l'incolonnamento ...GENOVA - Ennesima domenica sera da incubo sulleliguri, per iche complicano il rientro dal ponte del Primo Maggio. Già in mattinata una situazione complicata con le code in corrispondenza deie le proteste dei turisti ...E' l'effetto dei due giorni di festa coincisi con le riaperture dopo le limitazioni anticovid. In molti hanno raggiunto le riviere ...Pomeriggio di grande disagio per gli automobilisti, incolonnati sulle autostrade liguri a causa dei cantieri. In A10, la Genova - Ventimiglia, ci sono 13 km di coda tra Varazze e il capoluogo. (ANSA) ...