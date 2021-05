(Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - "Campioni d'Italia.ai compagni, all'allenatore e allo staff. Alla dirigenza maai. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Ilè diventato". Così su Instagram l'attaccante dell'Inter Romelu, grande protagonista dello scudetto nerazzurro.

SkySport : Lukaku, una vittoria sul destino Di @MassMarianella #SkySport #Inter - SkySport : Inter, Lukaku primo giocatore a quota 20 gol e 10 assist #SkySport #SerieA #Inter #Lukaku - Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - TV7Benevento : Calcio: Lukaku, 'il sogno è realtà, grazie soprattutto ai tifosi'... - fisco24_info : Scudetto Inter, pagelle: Barella super, Lukaku decisivo: Lautaro alla Eto'o, muro in difesa e Darmian uomo del dest… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lukaku

e' anche il primo giocatore a sommare almeno 20 gol e 10 assist in una stagione in Serie A dal 2004 - 2005. Ma oltre ad avere un grande potenziale offensivo (14 i giocatori andati in rete), la ...Romelu, con 21 reti e 10 assist, e' il primo giocatore nella storia ad andare in doppia cifra da quando si tengono entrambe le statistiche. Con Lautaro Martinez (15 gol e 5 assist) ha creato ...Il più arci-italiano degli allenatori alla guida dei nerazzurri riesce a vincere un trofeo, spodestare la Juventus e cambiare il senso della vita di una squadra per definizione inaffidabile ...Le pagelle dello scudetto nerazzurro, il primo trionfo dell'era Suning e di Conte sulla panchina dell'Inter. CONTE 10 - anche nei momenti più duri riesce a tenere la barra dritta, lì dove tanti prima ...