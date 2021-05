Buon compleanno Donatella Versace | un’icona di stile ed eleganza

Leggi su velvetmag

(Di domenica 2 maggio 2021): un nome, una garanzia. E, ad essere precisi, anchedi. La celebre stilista e imprenditrice italiana quest’oggi, 2 maggio 2021, compie gli anni e noi vogliamo ripercorrere la sua grande storia, i suoi traguardi e i suoi look strepitosi, ammirati in tutto il mondo. Quanti abiti firmatiabbiamo intravisto sui red carpet? Non si possono contare. Basti pensare ai successi più recenti, come la notte degli Oscar 2021 dove il nome della maison italiana è rimbalzato di giornale in giornale grazie ai look meravigliosi di Ariana DeBose, Olivia Cooke e Simone Ledward Boseman (la moglie del compianto Chadwick Boseman)., role model da seguire, una diva con lo scudo di una ...