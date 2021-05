Amici 20 | brutta notizia per Maria De Filippi Lo ha saputo poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Voglio che tu capisca che non dipende da te, non devi mettere in discussione te stesso”. CosìDeha annunciato ieri sera, primo maggio, la fine dell’esperienza di Samuele Barbetta nella scuola. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso al ballottaggio contro Alessandro, riconoscendo poi di aver forse affrontato il Serale con il freno a mano tirato. Giulia è subito scoppiata a piangere appena arrivati in casetta. Sangiovanni invece ha chiesto a Samuele se fosse contento di ciò che ha fatto in puntata. Lui ha spiegato che gli risulta spesso difficile essere contento, inoltre secondo lui la prova di improvvisazione doveva vincerla Alessandro. Il cantante di Lady non era d’accordo con il suo amico, gli ha spiegato che in ogni esibizione è riconoscibile. Samuele era consapevole di dover ...