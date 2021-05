Verona Spezia 0-0 LIVE: rotola il pallone al Bentegodi (Di sabato 1 maggio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Hellas Verona e Spezia si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Spezia 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio rotola il pallone al Bentegodi. 1? Dopo meno di 20” è Lasagna a scagliare la prima conclusione verso la porta ma il suo mancino incrociato trova la risposta in tuffo di Provedel. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Verona Spezia 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Allo stadio, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”, Hellassi affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizioilal. 1? Dopo meno di 20” è Lasagna a scagliare la prima conclusione verso la porta ma il suo mancino incrociato trova la risposta in tuffo di Provedel. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Agenzia_Ansa : #VeronaSpezia in campo - La diretta #ANSA - Gazzetta_it : VAR - Verona: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - ReggioPress : Serie A: oggi tre anticipi. Verona-Spezia - kicker_ITA : Hellas Verona - Spezia Calcio 1:0 Tor: Kevin Lasagna (3.) #HEL - canciello_94 : VERONA vs SPEZIA|SERIE A|01.05.2021 #VERONASPEZIA #VERONA #SPEZIA #SERIEA #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE ?? -