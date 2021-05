Turismo, protesta a Pompei: Ora rilancio in sicurezza (Di sabato 1 maggio 2021) Il comparto turistico della Campania ha ”sentito la necessita’ di stare insieme per lanciare un grido d’allarme” e chiedere un’azione per ”un immediato rilancio” che passi ”da una diffusa azione di vaccini e da un preciso piano di sicurezza”. Rosario Fiorentino, coordinatore del comitato ”rilancio del Turismo”, spiega le motivazioni alla base della manifestazione che questa mattina ha portato a Pompei (Napoli) quasi 150 lavoratori del settore Turismo operanti nelle isole di Capri e Ischia, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e a Pompei: ”Chiediamo – sottolinea – la ripresa lavorativa delle migliaia di soggetti impegnati nel comparto, molti dei quali da piu’ di un anno e mezzo, dall’ottobre 2019, non lavorano, e che ora chiedono di farlo in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Il comparto turistico della Campania ha ”sentito la necessita’ di stare insieme per lanciare un grido d’allarme” e chiedere un’azione per ”un immediato” che passi ”da una diffusa azione di vaccini e da un preciso piano di”. Rosario Fiorentino, coordinatore del comitato ”del”, spiega le motivazioni alla base della manifestazione che questa mattina ha portato a(Napoli) quasi 150 lavoratori del settoreoperanti nelle isole di Capri e Ischia, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e a: ”Chiediamo – sottolinea – la ripresa lavorativa delle migliaia di soggetti impegnati nel comparto, molti dei quali da piu’ di un anno e mezzo, dall’ottobre 2019, non lavorano, e che ora chiedono di farlo in ...

