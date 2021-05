Golfonetwork : Salerno: tensione dinanzi a un bar, la Lega chiede maggiori controlli in città - salernotoday : Tensione dinanzi al bar Nettuno: straniero dà in escandescenza, intervengono i militari -

Getta a terra tutti i cestini lungo i marciapiedi, poi scoppia a piangere: fermato straniero sul lungomare 24 aprile 2021 Momenti di, oggi pomeriggio,al bar Nettuno , dove uno straniero ha dato in escandescenza spaventando i clienti in fila al bar Nettuno. Il titolare della gelateria del lungomare è intervenuto ...Che lanell'aria si taglia col coltello lo si capisce anche dai numerosi striscioni apparsi per la città e affissiallo stadio Arechi.StampaNotte di tensione per il Monza, giunto a Salerno a bordo di due autobus, di cui uno per la squadra e l’altro per i dirigenti. Secondo quanto riportato da “Salerno Today“, infatti, i brianzoli sa ...Nella notte il Monza è stato sorpreso da diverse bombe carta esplose sotto l'albergo dove alloggia in vista della sfida contro la Salernitana ...