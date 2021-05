Tennis, ATP Estoril 2021: Norrie e Ramos conquistano la finale. Eliminati Cilic e Davidovich Fokina (Di sabato 1 maggio 2021) Si sono appena concluse le semifinale dell’ATP 250 di Estoril (Portogallo). Saranno Cameron Norrie e Albert Ramos a contendersi il trofeo nella finale in programma domani. Il Tennista britannico si è liberato in due set del croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6(5) 7-6. Una sfida molto equilibrata nella quale a fare la differenza sono stati i dettagli. Anche le statistiche mostrano quanto il match sia stato combattuto. Norrie ha portato a casa l’80% di punti con la prima contro l’83% dell’avversario mentre con la seconda è stato più bravo il numero 50 del mondo che ha vinto il 50% degli scambi contro il 38% del croato. Decisamente meno equilibrata la seconda semifinale con lo spagnolo Alejandro Davidovich ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Si sono appena concluse le semidell’ATP 250 di(Portogallo). Saranno Camerone Alberta contendersi il trofeo nellain programma domani. Ilta britannico si è liberato in due set del croato Marincon il punteggio di 7-6(5) 7-6. Una sfida molto equilibrata nella quale a fare la differenza sono stati i dettagli. Anche le statistiche mostrano quanto il match sia stato combattuto.ha portato a casa l’80% di punti con la prima contro l’83% dell’avversario mentre con la seconda è stato più bravo il numero 50 del mondo che ha vinto il 50% degli scambi contro il 38% del croato. Decisamente meno equilibrata la seconda semicon lo spagnolo Alejandro...

