Serie B: Balotelli affonda la Salernitana, cadono Empoli e Lecce, ok Venezia. La classifica (Di sabato 1 maggio 2021) Gol ed emozioni nella 35esima giornata di Serie B.Successo dell Monza all'Arechi, che batte il la Salernitana con un convincente 1-3, che permette alla squadra ospite di continuare a sperare nella promozione diretta. Decidono la rete di Frattesi e la doppietta nel finale di Balotelli. Cade la capolista Empoli sotto i colpi dell'Ascoli, impostosi con il risultato di 0-2: non ne approfitta né la Salernitana né il Lecce: battuto in casa 1-3 dal Cittadella. Non molla nemmeno il Venezia, che rifila un convincente 3-1 al Chievo. Nella parte bassa della classifica, invece, arriva il primo verdetto della Serie B: l'Entella è aritmeticamente retrocessa in C.

