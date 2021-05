Serie A 34esima giornata resiste un solo tempo il Crotone alla forza della capolista Inter che da stasera può cucire lo scudetto sulle magliette. Pitagorici matematicamente in serie B (Di sabato 1 maggio 2021) Crotone 0 Inter 2 Marcatori: Eriksen 69°, Hakimi 44° Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Molina, Messias, Cigarini (Eduardo), Benali (Vulic), Reca (Pereira), Ounas (Riviere), Simy. All. Cosmi Inter (3-5-2): Hadanovic, Skrimiar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (Eriksen), Darmin (Perisic), Lukaku, Lautaro (Sanchez). All. Conte Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna Assistenti: Mastrodonato – Margani Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Manganiello – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Brozovic, Riviere, Eriksen Angoli: 12 a 6 per l’Inter Recupero: 2 e 3 minuti Calcio d’avvio a favore del Crotone con Simy ed è il Crotone con Ounas ad impegnare Handanovic ad una ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 maggio 2021)2 Marcatori: Eriksen 69°, Hakimi 44°(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magn, Molina, Messias, Cigarini (Eduardo), Benali (Vulic), Reca (Pereira), Ounas (Riviere), Simy. All. Cosmi(3-5-2): Hadanovic, Skrimiar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (Eriksen), Darmin (Perisic), Lukaku, Lautaro (Sanchez). All. Conte Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna Assistenti: Mastrodonato – Margani Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Manganiello – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Brozovic, Riviere, Eriksen Angoli: 12 a 6 per l’Recupero: 2 e 3 minuti Calcio d’avvio a favore delcon Simy ed è ilcon Ounas ad impegnare Handanovic ad una ...

