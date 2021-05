Scandalo Arbitri: In serie A accadono cose sconcertanti. Nicchi e Rizzoli intoccabili (Di sabato 1 maggio 2021) Lo Scandalo Arbitri scoppiato in serie B, potrebbe essere solo la punta dell’Iceberg. Da anni napolipiu.com denuncia le “sviste e gli aiutini” la denuncia al sistema arbitrale italiano, ad opera del quotidiano la Repubblica, paradossalmente ci tranquillizza. Non siamo soli! Parafrasando il celeberrimo film di qualche anno fa, notiamo importanti segnali di risvegli nell’ambiente mediatico partenopeo. Ci conforta la classifica senza errori arbitrali. Ci rassicura che anche qualcun altro ha cominciato a fare di conti. Basta vedere la rete annullata a Faraoni (Inter – Verona), la maglietta di Raspadori portata a casa da Irrati (Inter – Sassuolo) e la stadera starata con la quale Giacomelli pesa la spinta a due mani di Ranocchia su Barrow (Bologna – Inter) è facile rendersi conto, seppure virtualmente, che il totale non torna. Sono anni che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 maggio 2021) Loscoppiato inB, potrebbe essere solo la punta dell’Iceberg. Da anni napolipiu.com denuncia le “sviste e gli aiutini” la denuncia al sistema arbitrale italiano, ad opera del quotidiano la Repubblica, paradossalmente ci tranquillizza. Non siamo soli! Parafrasando il celeberrimo film di qualche anno fa, notiamo importanti segnali di risvegli nell’ambiente mediatico partenopeo. Ci conforta la classifica senza errori arbitrali. Ci rassicura che anche qualcun altro ha cominciato a fare di conti. Basta vedere la rete annullata a Faraoni (Inter – Verona), la maglietta di Raspadori portata a casa da Irrati (Inter – Sassuolo) e la stadera starata con la quale Giacomelli pesa la spinta a due mani di Ranocchia su Barrow (Bologna – Inter) è facile rendersi conto, seppure virtualmente, che il totale non torna. Sono anni che ...

