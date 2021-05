Primo maggio, scontro Salvini-Fedez: “No a ‘comizi de sinistra’ al Concertone”. Il cantante: “Il suo partito ci è costato 49 milioni” (Di sabato 1 maggio 2021) scontro a distanza tra Matteo Salvini e Fedez sul Concerto del Primo maggio, che si sta svolgendo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e non nella classica location di piazza San Giovanni, nel rispetto delle regole anti-Covid. “Il “Concertone” costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, attraverso la Rai, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo. #1maggio #Concertone”, ha scritto sui social il leader della Lega. Immediata la risposta del cantante: “Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”, ha ribattuto Fedez in un tweet. ”Io vado al Concertone a gratis – scrive il rapper – e pago i miei musicisti ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021)a distanza tra Matteosul Concerto del, che si sta svolgendo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e non nella classica location di piazza San Giovanni, nel rispetto delle regole anti-Covid. “Il “” costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, attraverso la Rai, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo. #1”, ha scritto sui social il leader della Lega. Immediata la risposta del: “Il suoci è49di euro”, ha ribattutoin un tweet. ”Io vado ala gratis – scrive il rapper – e pago i miei musicisti ...

