Pallanuoto, pareggio beffardo: per il Posillipo sfuma il sogno semifinale (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Finisce 6-6 lo scontro decisivo di Trieste, in un’altalena di emozioni durate per tutti e quattro i tempi di gioco. Un risultato che non basta alla Pallanuoto Posillico, alla quale occorrevano i tre punti per ribaltare la classifica nell’ultima giornata di sabato prossimo con il Palermo. Un vero peccato se si considera che proprio sulla sirena i rossoverdi hanno sciupato una clamorosa occasione per la vittoria, dopo che i padroni di casa (per due volte) avevano fallito il 7-6. Una gara giocata colpo su colpo e decisa dai troppi errori in fase di conclusione, a discapito della giornata di grazia dei due estremi difensori (superlativo anche quest’oggi il giovanissimo Spinelli). C’è amarezza per una seconda fase di campionato che ha certamente offerto molto meno di quanto avrebbero meritato i ragazzi, ma resta la convinzione di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Finisce 6-6 lo scontro decisivo di Trieste, in un’altalena di emozioni durate per tutti e quattro i tempi di gioco. Un risultato che non basta allaPosillico, alla quale occorrevano i tre punti per ribaltare la classifica nell’ultima giornata di sabato prossimo con il Palermo. Un vero peccato se si considera che proprio sulla sirena i rossoverdi hanno sciupato una clamorosa occasione per la vittoria, dopo che i padroni di casa (per due volte) avevano fallito il 7-6. Una gara giocata colpo su colpo e decisa dai troppi errori in fase di conclusione, a discapito della giornata di grazia dei due estremi difensori (superlativo anche quest’oggi il giovanissimo Spinelli). C’è amarezza per una seconda fase di campionato che ha certamente offerto molto meno di quanto avrebbero meritato i ragazzi, ma resta la convinzione di ...

