MotoGP | bruttissima caduta per Marc Marquez a Jerez Video e immagini

(Di sabato 1 maggio 2021) Non c’è pace per. Tornato in gara a Portimao dopo un’assenza di 9 mesi, lo spagnolo aveva denotato una condizione ben lontana da quella ottimale. In particolare è ben visibile una posizione innaturale sulla moto, con l’iberico che tende a mantenere il più possibile rialzata la spalla destra operata. Oggi a, nel corso delle FP3 del GP di Spagna, nelle battute finali è incappato in una violentissimaalla curva 7, proprio a pochi minuti dal termine mentre stava provando ad agguantare la top10 che gli sarebbe valsa l’accesso alla Q2. Il fuoriclasse spagnolo ha perso completamente il controllo della Honda in frenata. E’ stato sradicato al suolo in maniera brutale, mentre la moto, dopo essere stata sbalzata in aria, ha cominciato a girare su se stessa ed è andata letteralmente a schiantarsi contro ...