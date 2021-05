Milan - Benevento 1 - 0 live: Calhanoglu firma il vantaggio rossonero (Di sabato 1 maggio 2021) Ecco la rete del vantaggio rossonero. Il Milan va subito in vantaggio: Hakan Calhanoglu dopo una grande azione corale finalizza con un bel tiro che termina alle spalle del portiere. outstream Le due ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Ecco la rete del. Ilva subito in: Hakandopo una grande azione corale finalizza con un bel tiro che termina alle spalle del portiere. outstream Le due ...

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - CalcioPillole : #Calhanoglu segna in #MilanBenevento e fa 50 reti in Europa - paul7_ : RT @pepito2402: Milan Sassuolo evidentemente non è servita un cazzo e non sorprendetevi se il Benevento fa 1-1 al 87’. La stessa cazzo di… - dinoggi : Non esiste cavolo! Assurdo che ci facciamo mettere sotto dal Benevento e più volte, con le ripartenze, 3 contro 2,… - MilanPress_it : FINE PRIMO TEMPO: 1-0 ???? Al termine di una grande azione, è il gol di @hakanc10 a decidere il primo tempo contro i… -