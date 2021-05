LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: parte forte Aleix Espargarò con l’Aprilia (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 10.09 Dunque la top10 della graduatoria combinata vede al momento Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargarò, Vinales, Marc Marquez, Morbidelli, Mir, Zarco, Nakagami e OLIVEira. 10.08 Marc Marquez sale al quinto posto nella classifica combinata, che da adesso in poi prenderemo in considerazione. 10.07 Sul passo i più veloci per ora sono Aleix Espargarò e Quartararo in 1’37?8. Vinales paga poco meno di due decimi. 10.07 Rientra ai box Bagnaia. 10.05 Valentino Rossi è 16° a 9 decimi. Per ora Bagnaia non spinge, come d’abitudine non forza più di tanto durante le libere. 10.04 parte forte Marc Marquez, 3° a 0.203 dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 10.09 Dunque la top10 della graduatoria combinata vede al momento Bagnaia, Quartararo,, Vinales, Marc Marquez, Morbidelli, Mir, Zarco, Nakagami e Oira. 10.08 Marc Marquez sale al quinto posto nella classifica combinata, che da adesso in poi prenderemo in considerazione. 10.07 Sul passo i più veloci per ora sonoe Quartararo in 1’37?8. Vinales paga poco meno di due decimi. 10.07 Rientra ai box Bagnaia. 10.05 Valentino Rossi è 16° a 9 decimi. Per ora Bagnaia non spinge, come d’abitudine non forza più di tanto durante le libere. 10.04Marc Marquez, 3° a 0.203 dalla ...

