LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Woods stacca tutti! Thomas all’inseguimento con Masnada (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Thomas stacca Masnada e si lancia a caccia di Woods!!! 15.34 Facciamo il punto della situazione: Woods in testa, a pochi secondi O’Connor. Alle loro spalle Geraint Thomas e Fausto Masnada. 15.33 E’ partito anche Geraint Thomas a caccia di Woods. 15.32 Petilli stacca Nielsen e rimane da solo al comando ma Woods sta risalendo in maniera incredibile. 15.31 Petilli riprende Nielsen. Woods stacca O’Connor alle loro spalle Caruso e Izaguirre. 15.30 Nielsen in grave difficoltà. Il corridore della EF si è piantato. 15.29 Woods SCATENATO!!!!! SE NE VA DA SOLO. Si ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35e si lancia a caccia di!!! 15.34 Facciamo il punto della situazione:in testa, a pochi secondi O’Connor. Alle loro spalle Gerainte Fausto. 15.33 E’ partito anche Gerainta caccia di. 15.32 PetilliNielsen e rimane da solo al comando masta risalendo in maniera incredibile. 15.31 Petilli riprende Nielsen.O’Connor alle loro spalle Caruso e Izaguirre. 15.30 Nielsen in grave difficoltà. Il corridore della EF si è piantato. 15.29SCATENATO!!!!! SE NE VA DA SOLO. Si ...

morena_faenza : RT @SkySportMotoGP: ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 Il LI… - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: Petilli e Nielsen conservano 4’10” sul gruppo a 10km dal traguardo… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE - calciomercatoit : 17' Conclusione a giro di Verde, palla di poco alta #VeronaSpezia 0-0 LIVE - livenoneflavia : #iostoconflavia perché nelle live vengo presa in giro da chi mi vuole bene più di Giovanni dal suo stesso fandom ch… -