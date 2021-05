LeBron torna: 16 punti e tripla sbagliata nel finale. E i Lakers perdono ancora (Di sabato 1 maggio 2021) LeBron torna, ma i Lakers continuano a perdere. Stavolta clamorosamente, allo Staples Center di Los Angeles, 106 - 110 contro Sacramento. Nella notte in cui James si riprende il suo posto sul parquet, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021), ma icontinuano a perdere. Stavolta clamorosamente, allo Staples Center di Los Angeles, 106 - 110 contro Sacramento. Nella notte in cui James si riprende il suo posto sul parquet, ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Nba - #LeBron torna: 16 punti e tripla sbagliata nel finale. I #Lakers perdono ancora - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: torna LeBron ma non salva L.A., Tatum show, Suns primi in NBA #SkyNBA #NBA - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: torna #LeBron ma non salva i @Lakers, #Tatum show, @Suns primi nella Lega. #NBATipo… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: torna LeBron ma non salva L.A., Tatum show, Suns primi in NBA: In campo a sorpresa, nep… - rprat75 : LeBron torna per i Lakers, ma sul -2 sbaglia la tripla decisiva nel finale contro Sacramento, che vince clamorosame… -