Le attività riaprono e dopo due giorni arrivano i bollettini | rivolta social contro la tassa sui rifiuti

(Di sabato 1 maggio 2021) JESI - 'Appena duedi riapertura ed ecco l'avviso di pagamento della. Non c'è che dire, grazie!'. Il tam tam corre sui: il recapito in questi, a cura dell'Ufficio ...

Advertising

lautomobile_ACI : Il ritorno alla zona gialla per gran parte delle regioni d’Italia significa pure la riapertura di diverse attività… - Newsinunclick : L’OFFICINA DELLA SCRITTURA RIAPRE Lunedì 3 maggio 2021, dopo la chiusura forzata dell’ultimo periodo causa emergenz… - RdiMilano : RT @2_crim: @KitemuoT @cris_cersei @RdiMilano @kuroinanashi Io parte dell’anno vivo a Innsbruck. Lì tutti gli hotel sono chiusi, salvo qual… - 2_crim : @KitemuoT @cris_cersei @RdiMilano @kuroinanashi Io parte dell’anno vivo a Innsbruck. Lì tutti gli hotel sono chiusi… - Niksanjay666 : @rep_bari Ma si, tanto in tutti queste settimane di zona rossa e arancione lo standard era la zona bianca, tanto va… -

Ultime Notizie dalla rete : attività riaprono

corriereadriatico.it

... il recapito in questi giorni, a cura dell'Ufficio Tributi, dei bollettini della Tari relativi al primo acconto 2021, soffia sull'esasperazione in particolare di quelle- bar, ristoranti, ...Il Museo Civico di Palazzo Cuttica riprende la suai giovedì dalle 15 alle 19, con i suoi splendidi arazzi, i corali miniati e le tante opere custodite in questa preziosa sede. Prosegue ...