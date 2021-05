Inter | Zhang chiede un ultimo sforzo Il presidente non partirà per Crotone

(Di sabato 1 maggio 2021) Nella visita ad Appiano Gentile, ildell’ha fatto un discorso di incoraggiamento alla squadra «Avete fatto un percorso eccezionale in una stagione molto difficile. Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un». Questa la sintesi del discorso cheavrebbe fatto ieri alla squadra nell’incontro ad Appiano Gentile. Un incontro che, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe durato in totale due ore. Ildell’ha varcato i cancelli del centro sportivo intorno alle 11.15 per poi lasciarlo alle 13.30 insieme a Marotta, Antonelli, Ausilio e Zanetti. Un discorso di incoraggiamento in vista della partita di. Trasferta a cui comunquenon parteciperà, non ...

"Dovremo fare l', non possiamo permetterci sorprese " ha confermato Conte in conferenza stampa ... Steven, tornato a Milano dopo 7 mesi di assenza, se ne occuperà presto, non appena il ...... in primis proprio sul tecnico, con la volontà di far tornare l'sull'Olimpo del calcio. Investimenti il cui impatto sui conti è noto. L'arrivo del presidentea Milano per godersi la festa ...Crotone-Inter, 34esima giornata di serie A – L’Inter questa sera potrebbe essere – virtualmente – campione d’Italia. Una vittoria sul campo del Crotone, ultimo in classifica, porterebbe la squadra ner ...Se l'Inter batte il Crotone e domenica l'Atalanta non supera il Sassuolo per la squadra di Conte sarà matematicamente scudetto, il primo dell'era cinese - Il Milan invece vuol tornare alla vittoria pe ...