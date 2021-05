Inter e Manchester City, ecco le combinazioni per vincere il titolo già domani (Di sabato 1 maggio 2021) Il Manchester City ha battuto 2-0 il Crystal Palace in trasferta, reti di Sergio Aguero e Ferran Torres a decidere il match di Selhurst Park. L’undici di Guardiola è a più 13 sul Manchester United, domani può essere titolo in caso di ko dei Red Devils, a Old Trafford arriva il Liverpool di Klopp. L’Inter di Conte ha faticato, come è prassi negli ultimi tempi, ma ha vinto allo Scida contro un buon Crotone: a decidere sono il tiro da fuori area di Eriksen e la rete nel recupero di Hakimi in contropiede. Nel caso in cui domani l’Atalanta non dovesse vincere al Mapei Stadium contro il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto numero 19 della loro storia con quattro giornate d’anticipo. Foto: Twitter Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Ilha battuto 2-0 il Crystal Palace in trasferta, reti di Sergio Aguero e Ferran Torres a decidere il match di Selhurst Park. L’undici di Guardiola è a più 13 sulUnited,può esserein caso di ko dei Red Devils, a Old Trafford arriva il Liverpool di Klopp. L’di Conte ha faticato, come è prassi negli ultimi tempi, ma ha vinto allo Scida contro un buon Crotone: a decidere sono il tiro da fuori area di Eriksen e la rete nel recupero di Hakimi in contropiede. Nel caso in cuil’Atalanta non dovesseal Mapei Stadium contro il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto numero 19 della loro storia con quattro giornate d’anticipo. Foto: TwitterL'articolo ...

