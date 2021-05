Il Milan fa sul serio per De Paul: il piano rossonero (Di sabato 1 maggio 2021) 'La Gazzetta dello Sport' spiega infatti che la dirigenza rossonera ha iniziato un discorso con quella friulana a proposito del giocatore. Si parte dalla sua altissima valutazione: 40 milioni. Ma il ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 1 maggio 2021) 'La Gazzetta dello Sport' spiega infatti che la dirigenza rossonera ha iniziato un discorso con quella friulana a proposito del giocatore. Si parte dalla sua altissima valutazione: 40 milioni. Ma il ...

Milan, Raiola si difende e passa al contrattacco Anche a chi, come i tifosi del Milan , gli rimproverano di essere avido nelle trattative come nel ... Ovviamente non sono mai andato a una trattativa con una pistola sul tavolo. Se esistiamo è perché i ...

Juve-Milan non solo sul campo Milan Night L’Inter a Crotone. Poi l’Atalanta: domenica Scudetto ‘sul divano’ come nel 2009? L'Inter aspetta solo la matematica per festeggiare lo Scudetto. Può arrivare già domenica con un passo falso dell'Atalanta (e una vittoria dei nerazzurri sabato): titolo sul divano come nel 2009?

Lazio-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il lunch match del 34° turno di Serie A è Lazio-Genoa: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

