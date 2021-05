Hanno un volto e un nome i teppisti autori del lancio di pietre sulle auto: sono tutti minorenni, traditi dalle spycam (Di sabato 1 maggio 2021) CASTELFIDARDO - Hanno un volto e un nome i responsabili del lancio di pietre sulle vetture in transito in via della Stazione. Dopo le prime segnalazioni, la svolta è arrivata martedì sera, quando un ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) CASTELFIDARDO -une uni responsabili deldivetture in transito in via della Stazione. Dopo le prime segnalazioni, la svolta è arrivata martedì sera, quando un ...

Advertising

CordioliMirco : RT @doluccia16: Hanno iniziato a fare i tamponi agli oggetti nei supermercati. Non ci vuole un genio per capire che sulle superfici toccate… - NicolaConcilio : RT @BlobRai3: 'I FIORI (RECISI) DAL MALI' 'Io, bracciante dal Mali a Foggia: mi hanno sparato da un Suv in corsa e ho paura di quando uscir… - ariaditemporale : @moonvliqht Ma quindi questi individui hanno un nome e un volto? - milhouse1975 : #FelicissimaSera Pio e Amedeo gli unici in tv che hanno dato un volto un sorriso ed un abbraccio REALE a tutti gli… - AndreD81 : RT @emanuelefiano: Un cittadino maliano e' stato ferito al volto da un colpo di fucile mentre era in auto con altri vicino a Foggia, I 3 er… -