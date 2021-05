Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 6.8 (Di sabato 1 maggio 2021) Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 in Italia) davanti alla costa centro-orientale del Giappone,nella stessa zona del sisma di magnitudo 9 che nel 2011 (insieme al successivo maremoto) causò oltre 18 mila vittime e il disastro nucleare di Fukushima. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 60 km di profondità ed epicentro 38 km a da Ishinomaki, città della prefettura di Miyagi nella regione di Tohoku, sull’isola Honshu. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose né è stata emessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Una fortedidi6.8 è stata registrata alle 10:27 ora locale (le 3:27 in Italia) davanti alla costa centro-orientale del,nella stessa zona del sisma di9 che nel 2011 (insieme al successivo maremoto) causò oltre 18 mila vittime e il disastro nucleare di Fukushima. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ilha avuto ipocentro a circa 60 km di profondità ed epicentro 38 km a da Ishinomaki, città della prefettura di Miyagi nella regione di Tohoku, sull’isola Honshu. Laè stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose né è stata emessa ...

