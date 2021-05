Fedez e Salvini: lite sul Concertone. E conquistano la scena nel giorno sbagliato (Di sabato 1 maggio 2021) Si sentiva la mancanza di una nuova polemica, ossia quella esplosa nelle ore del Concertone del Primo maggio fra Fedez, che ha accusato la Lega di averlo censurato avendo preteso, la Rai (che però smentisce), di conoscere in anticipo il testo del suo intervento dal palco. Matteo Salvini ha detto che non si può usare a fini personali un evento che costa agli italiani, attraverso il canone radiotelevisivo, circa 500mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) Si sentiva la mancanza di una nuova polemica, ossia quella esplosa nelle ore deldel Primo maggio fra, che ha accusato la Lega di averlo censurato avendo preteso, la Rai (che però smentisce), di conoscere in anticipo il testo del suo intervento dal palco. Matteoha detto che non si può usare a fini personali un evento che costa agli italiani, attraverso il canone radiotelevisivo, circa 500mila euro L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - rtl1025 : ?? #Fedez a #Salvini: 'Sul palco vorrei esprimermi da uomo libero senza inviare discorsi per approvazione di politic… - Windmark13 : RT @SirDistruggere: Il successo di Salvini si base principalmente dal suo potere mediatico e social, non ha capito che questa volta ha pest… - comefioridibach : RT @vladiluxuria: #Salvini se la prenderà di più con #Fedez o con quei leghisti che hanno fatto quelle dichiarazioni? #DDLZan #omotransfobia -