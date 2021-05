Ex Milan – Balotelli fa volare il Monza: doppietta in dieci minuti (Di sabato 1 maggio 2021) L'ex attaccante del Milan è risultato decisivo nel match tra Monza e Salernitana. Ecco cosa ha fatto Balotelli, che regala tre punti d'oro. Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 maggio 2021) L'ex attaccante delè risultato decisivo nel match trae Salernitana. Ecco cosa ha fatto, che regala tre punti d'oro.

PianetaMilan : - Fracal971 : RT @antigiannino96: Stasera rischiamo di non andare più in Champions, ma voi pensate al Monza di Balotelli. Complimenti, siete grandi tifo… - antigiannino96 : Stasera rischiamo di non andare più in Champions, ma voi pensate al Monza di Balotelli. Complimenti, siete grandi… - gilnar76 : Monza, Balotelli show davanti a Lotito: doppietta per Super Mario #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - ciccionocera00s : RT @FinallyDuivel: Tifo Lecce e perde contro il Cittadella 1-3 giocando in casa. Il Milan Twitter insulta Balotelli e fa doppietta contro… -