È la Germania il modello da imitare? (Di sabato 1 maggio 2021) L’approdo di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco ha riacceso il dibattito sull’egemonia del club bavarese in Bundesliga. I campioni di Germania, che sono a tre punti dal nono titolo consecutivo, hanno pagato una trentina di milioni per slegare il vincolo contrattuale tra il tecnico 33enne e il Lipsia, ovvero la squadra che li insegue in classifica e, insieme al Borussia Dortmund, teoricamente deputata a contendere loro il titolo. Il tema del cannibalismo bavarese verso le concorrenti in realtà appassiona più all’esterno che all’interno della Germania. Raphael Honigstein, firma di The Athletic, ha spiegato come “la competitività in vetta non sia così importante, perché i fan tedeschi seguono a prescindere e in generale a livello internazionale c’è più seguito ora che nel decennio scorso”. Buona parte di questo apparente paradosso è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) L’approdo di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco ha riacceso il dibattito sull’egemonia del club bavarese in Bundesliga. I campioni di, che sono a tre punti dal nono titolo consecutivo, hanno pagato una trentina di milioni per slegare il vincolo contrattuale tra il tecnico 33enne e il Lipsia, ovvero la squadra che li insegue in classifica e, insieme al Borussia Dortmund, teoricamente deputata a contendere loro il titolo. Il tema del cannibalismo bavarese verso le concorrenti in realtà appassiona più all’esterno che all’interno della. Raphael Honigstein, firma di The Athletic, ha spiegato come “la competitività in vetta non sia così importante, perché i fan tedeschi seguono a prescindere e in generale a livello internazionale c’è più seguito ora che nel decennio scorso”. Buona parte di questo apparente paradosso è ...

