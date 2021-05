Crotone-Inter, Cosmi: “Gli errori ci hanno condizionato. Futuro? Ci sono diverse strade” (Di sabato 1 maggio 2021) Il Crotone esce battuto dalla sfida contro l'Inter e saluta matematicamente la Serie A.Una sconfitta che fa male, perché condanna la società pitagorica alla retrocessione aritmetica con quattro giornate d'anticipo. Una stagione sfortunata, con tanti problemi che non hanno permesso al Crotone di esprimersi al meglio. Al termine del match dello Scida, il tecnico dei calabresi Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha mostrato tutta la propria amarezza. Queste le parole dell'ex tecnico del Palermo."Dispiace per la retrocessione perché questa squadra ha valori e lo ha dimostrato anche oggi nel primo tempo. Ma giocare senza pubblico non è facile, soprattutto per una squadra che deve salvarsi come questa. Ci sono stati degli errori ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Ilesce battuto dalla sfida contro l'e saluta matematicamente la Serie A.Una sconfitta che fa male, perché condanna la società pitagorica alla retrocessione aritmetica con quattro giornate d'anticipo. Una stagione sfortunata, con tanti problemi che nonpermesso aldi esprimersi al meglio. Al termine del match dello Scida, il tecnico dei calabresi Serseha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha mostrato tutta la propria amarezza. Queste le parole dell'ex tecnico del Palermo."Dispiace per la retrocessione perché questa squadra ha valori e lo ha dimostrato anche oggi nel primo tempo. Ma giocare senza pubblico non è facile, soprattutto per una squadra che deve salvarsi come questa. Cistati degli...

