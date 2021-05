Covid, nuovo record di contagi in India: oltre 400 mila casi in un giorno (Di sabato 1 maggio 2021) Le autorità hanno annunciato l'apertura della campagna di vaccinazione a tutti gli adulti oltre i 18 anni. Fiamme in un ospedale nello stato occidentale del Gujarat: morti 12 malati di coronavirus Leggi su lastampa (Di sabato 1 maggio 2021) Le autorità hanno annunciato l'apertura della campagna di vaccinazione a tutti gli adultii 18 anni. Fiamme in un ospedale nello stato occidentale del Gujarat: morti 12 malati di coronavirus

