Covid Lombardia, oggi 2.139 contagi e 52 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 2.139 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella regione, da ieri, registrati altri 52 morti che portano il totale a 32.922 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 51.623 (- 862). I dimessi/guariti sono 722.214 (+ 2.949). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

