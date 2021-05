Call of Duty è il terzo franchise più venduto nella storia dei videogiochi (Di sabato 1 maggio 2021) Il franchise di Call of Duty ha recentemente raggiunto un importante traguardo: tutti i capitoli della serie Activision hanno superato, cumulativamente, le 400 milioni di copie vendute, rendendo l'IP la terza serie più venduta nella storia videoludica. La serie Call of Duty è ben nota fra i videogiocatori: nei 18 anni trascorsi dalla sua nascita, CoD è riuscito a diventare uno dei migliori FPS militari in circolazione, una corona spesso combattuta con il suo diretto rivale, Battlefield. Con il tempo, la serie si è evoluta, diventando quella che oggi è una vera macchina genera-soldi per Activision: grazie al successo inarrestabile di Warzone, la modalità battle royale free-to-play e delle sue microtransazioni, la serie genera introiti record ogni giorno che passa. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021) Ildiofha recentemente raggiunto un importante traguardo: tutti i capitoli della serie Activision hanno superato, cumulativamente, le 400 milioni di copie vendute, rendendo l'IP la terza serie più vendutavideoludica. La serieofè ben nota fra i videogiocatori: nei 18 anni trascorsi dalla sua nascita, CoD è riuscito a diventare uno dei migliori FPS militari in circolazione, una corona spesso combattuta con il suo diretto rivale, Battlefield. Con il tempo, la serie si è evoluta, diventando quella che oggi è una vera macchina genera-soldi per Activision: grazie al successo inarrestabile di Warzone, la modalità battle royale free-to-play e delle sue microtransazioni, la serie genera introiti record ogni giorno che passa. Leggi ...

