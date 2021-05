Benedizioni omosessuali | la Chiesa ribelle ritorna sui suoi passi?

(Di sabato 1 maggio 2021) La Conferenza Episcopale Tedesca ha fatto marcia indietro rispetto alla giornata didelle coppie di fatto, comprese quelle. Il presidente dei vescovi mitteleuropei, monsignor Georg Bätzing, che pure si era mostrato più che favorevole all’iniziativa convocata per lunedì 10 maggio, ora ritiene non si tratti di un “segno utile”, né di una “via da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... rivolta in particolare a coppie dello stesso sesso, è stata una delle voci che hanno contestato la recente nota della Congregazione per la Dottrina della fede sulle. Il ...Aggiunge l'ex Sant'Uffizio: "Poiché lesulle persone sono in relazione con i sacramenti, la benedizione delle unioninon può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe ...La Conferenza episcopale tedesca (CET) si smarca dall’iniziativa di benedire coppie di amanti (quindi anche omosessuali) nelle chiese di tutta la Germania, il prossimo 10 maggio. In una nota ufficiale ...Il presidente della conferenza episcopale monsignor Georg Batzing: "Le manifestazioni non sono un segno utile e una strada che porti lontano. Le celebrazioni di benedizione hanno la loro dignità pasto ...