Ascolti tv ieri 30 aprile, Pio e Amedeo: Felicissima Sera chiude col botto (Di sabato 1 maggio 2021) Ascolti tv Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in prima Serata su Canale 5. Top Dieci di Carlo Conti perde spettatori Pubblicato su 1 Maggio 2021 Ha chiuso i battenti Felicissima Sera con numeri davvero impressionanti che non si vedono spesso su Canale 5 e che solo Maria De Filippi riesce a registrare. Gli Ascolti tv di ieri, venerdì 30 aprile 2021, hanno decretato il trionfo del varietà di Pio e Amedeo. Un super appuntamento che ha potuto contare della presenza di Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Pannofino, Laura Chiatti e Andrea Sannino, totalizzando 4.300.000 spettatori con uno share del 22,5%. I comici pugliesi, la scorsa settimana ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)tv Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in primata su Canale 5. Top Dieci di Carlo Conti perde spettatori Pubblicato su 1 Maggio 2021 Ha chiuso i battenticon numeri davvero impressionanti che non si vedono spesso su Canale 5 e che solo Maria De Filippi riesce a registrare. Glitv di, venerdì 302021, hanno decretato il trionfo del varietà di Pio e. Un super appuntamento che ha potuto contare della presenza di Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Pannofino, Laura Chiatti e Andrea Sannino, totalizzando 4.300.000 spettatori con uno share del 22,5%. I comici pugliesi, la scorsa settimana ...

