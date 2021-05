Aimone Romizi tra FASK e Camihawke | curiosità sull’artista

Leggi su ck12

(Di sabato 1 maggio 2021) Chi è, il cantante deiinnamorato dalla seguitissimaè uno dei membri del gruppo musicale alternative rock i Fast Animals and Slow Kids.è il front man della band, oltre che essere chitarrista e percussionista. Leggi anche -> Concerto Primo Maggio 2021, i conduttori e gli artisti che si esibirannoe i, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti fondano i Fast Animals and Slow Kids nel 2008 a Perugia. Il gruppo nasce per puro divertimento, iniziando con testi in inglese ed esibizioni nell’interland perugino. Dopo un anno i primi pezzi in italiano, esce l’EP Questo è un ...