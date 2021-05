Aguero: “Sono sempre pronto, mi sento bene. Posso giocare con il PSG” (Di sabato 1 maggio 2021) Sergio Aguero ha pienamente recuperato dall’infortunio. L’attaccante argentino del Manchester City, ha rilasciata un’intervista al termine della gara contro il Crystal Palace: “Finalmente Posso giocare, quindi Sono molto contento perché non gioco 90? minuti da molto tempo. Possiamo vincere la Premier League, aspettiamo domani. Dentro l’area ho bisogno di uno-due tocchi: ho ritrovato il gol, Sono davvero contento. Semifinale col PSG? Sono sempre pronto, mi sento bene e ora aspetto soltanto l’occasione per poter scendere in campo”. FOTO: Profilo Twitter Aguero L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Sergioha pienamente recuperato dall’infortunio. L’attaccante argentino del Manchester City, ha rilasciata un’intervista al termine della gara contro il Crystal Palace: “Finalmente, quindimolto contento perché non gioco 90? minuti da molto tempo. Possiamo vincere la Premier League, aspettiamo domani. Dentro l’area ho bisogno di uno-due tocchi: ho ritrovato il gol,davvero contento. Semifinale col PSG?, mie ora aspetto soltanto l’occasione per poter scendere in campo”. FOTO: Profilo TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

