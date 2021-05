1 Maggio, Lavoro e festa nei mercati salernitani (Di sabato 1 maggio 2021) L’Anva Confersercenti regionale comunica che oggi i mercati – settori alimentari e non alimentari – si svolgeranno regolarmente nei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Angri; Sarno; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Cava de’ Tirreni; Salerno; Bellizzi; Montecorvino Rovella; Eboli; Polla; Santa Maria di Castellabate. A commentare la decisione di tenere i mercati aperti oggi il coordinatore regionale Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “Circa duemila operatori ambulanti, il 1 Maggio, coloreranno e animeranno le aree salernitane destinate al commercio ambulante. Per il nostro comparto questa data ha davvero il sapore dell’affermazione del diritto al Lavoro. Diritto negato per tanti- troppi – mesi durante la pandemia. Proprio in questo giorno il nostro pensiero va, allora, ai circa 200 nostri ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) L’Anva Confersercenti regionale comunica che oggi i– settori alimentari e non alimentari – si svolgeranno regolarmente nei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Angri; Sarno; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Cava de’ Tirreni; Salerno; Bellizzi; Montecorvino Rovella; Eboli; Polla; Santa Maria di Castellabate. A commentare la decisione di tenere iaperti oggi il coordinatore regionale Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “Circa duemila operatori ambulanti, il 1, coloreranno e animeranno le aree salernitane destinate al commercio ambulante. Per il nostro comparto questa data ha davvero il sapore dell’affermazione del diritto al. Diritto negato per tanti- troppi – mesi durante la pandemia. Proprio in questo giorno il nostro pensiero va, allora, ai circa 200 nostri ...

