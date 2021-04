(Di venerdì 30 aprile 2021) Appena pubblicata la clip di Checco“La” già spopola sul web. “L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs ‘La‘”. Così Checcosorprende tutti e pubblica, su Instagram, ildi una nuova canzone, dal titolo ‘La‘, che ha come guest star nientemeno che la grande attrice. Nelsi innamora dell’attrice 75enne perché è vaccinatain, dove anche la star britannica Orso d’Oro alla Carriera e Premio Oscar per ‘The Queen’ ha una masseria, ilgioca tutto intorno ache si innamora dellanonostante l’età, perché lei è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Zalone canta La Vacinada con Helen Mirren: girato nel Salento, il video è già un successo in rete… - infoitcultura : Attualità Checco Zalone canta la Vacinada. VIDEO - BiancaBerry88 : RT @LaGazzettaWeb: «La Vacinada», Checco Zalone canta la pandemia, e nel video c'è anche Helen Mirren - LaGazzettaWeb : «La Vacinada», Checco Zalone canta la pandemia, e nel video c'è anche Helen Mirren - halsiyeon : rosmary in vc una pallina gialla che canta checco zalone -

Ultime Notizie dalla rete : Zalone canta

... in quanto tale, fa innamorare perdutamente. Lui, per l'occasione, diventa spagnolo e si ... "Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada, non fa nada",Zalon mentre le immagini ...Nell'ambientazione naturale del Salento,e balla insieme a Helen Mirren (la vacinada del titolo). Il nuovo tormentone di Luca Medici è diventato subito virale in Rete. false - - > Leggi ...Presentato sui social di Checco Zalone così: «L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs La Vacinada». E chi sarà la Vacinada se ...Si chiama La Vacinada ed è già un tormentone. Sarà questa la canzone dell'estate 2021? Un inno alla vaccinazione e... all'amore (a modo suo) ...