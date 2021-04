Tabellone Atp Monaco 2021 | i risultati e gli accoppiamenti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il, glie idel torneo Atp 250 didi Baviera che si disputerà sulla terra rossa tedesca da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. A guidare il seeding c’è il padrone di casa ovvero Alexander Zverev, grande favorito del torneo ma occhio al norvegese Casper Ruud e soprattutto al russo Aslan Karatsev che sta disputando degli ultimi mesi davvero impressionanti. Nessun tennista azzurro è presente indopo i forfait di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia.ATPDI BAVIERA QUARTI DI FINALE Ivashka b. (1) Zverev 6-7(5) 7-5 6-3 (7) Struff b. (4) Krajinovic 6-4 4-6 7-6(4) (5) Basilashvili vs Gombos (8) Millman vs (2) Ruud SECONDO TURNO (1) Zverev b. Berankis 6-2 6-4 Ivashka vs (Q) McDonald 6-7 (7) 6-1 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

Classifica, Nadal torna al secondo posto/ Berrettini è decimo, Sinner 18° DIRETTA WTA MADRID ... già iniziato per le donne mentre ilmaschile prenderà il via solamente domenica. In un ...Taggia . Fabio Fognini parteciperà all'Master 1000 Madrid, in programma dal 2 al 9 maggio. Il tennista di Arma di Taggia, dopo la ... Il sorteggio delprincipale del secondo Master della ...Il tennis abbatte le barriere a suon di volée. Lorenzo Valentini, giovane speranza del tennis in carrozzina di nove anni, è stato il primo atleta con disabilità motorie a essere inserito nel tabellone ...Il georgiano si sarebbe rifiutato per quattro anni di restituire del denaro a un uomo d'affari che ha finanziato la sua carriera ...